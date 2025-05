Vini Jr diz ter temido por sua vida ao ver boneco pendurado por torcedores do Atleti

Torcedores do Atlético de Madrid ameaçam Vini Jr antes de clássico com Real Madrid em 2023 - (crédito: Foto: Reprodução)

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, disse que temeu por sua própria vida, ao ver um boneco com a sua camisa ser “enforcado” antes do clássico contra o Atlético de Madri, em 2023. O depoimento do jogador aconteceu nesta segunda-feira (19/5), em julgamento de quatro homens que são suspeitos por fazer a ação.

“Foi um dia muito triste para mim. Eu não sabia o que ele (o boneco pendurado) queria dizer, se eu e minha família estávamos em perigo”, disse Vini, segundo a agência de notícias EFE.

O atacante afirmou que o episódio foi motivado pela cor da sua pele. Vini participou, por videoconferência, da audiência. Aliás, seu depoimento aconteceu por antecedência já que o jogador estará na Copa do Mundo de Clubes com o Real Madrid no período do julgamento, que está marcado para o dia 16 de junho.

O Ministério Público espanhol pede quatro anos de prisão para os suspeitos. Além disso, o MP cobra uma indenização solidária de 6 mil euros (R$ 38.400) por danos morais. O processo correrá no Tribunal de Instrução nº 28 de Madri. A acusação é de crime contra os direitos fundamentais e as liberdades públicas na forma de um crime contra a dignidade, a integridade moral e de ameaça incondicional.

Relembre o caso de Vini Jr

No dia 26 de janeiro de 2023, um grupo de torcedores do Atlético de Madrid simulou o enforcamento de um boneco com a camisa de Vinicius Junior. O boneco acabou sendo pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: “Madrid odeia o Real”.

O Ministério Público identificou, na época, que os responsáveis. Aliás, eles estavam identificados em partidas classificadas como de alto risco. O Atlético de Madrid, por sua vez, repudiou o episódio.

“São fatos repugnantes e inadmissíveis que envergonham a sociedade. A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas também respeito. Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam suas intenções ou cores, pode manchar a convivência entre diferentes hobbies. É responsabilidade de todos evitá-lo”, escreveu o Atleti.

O Real Madrid também emitiu um comunicado repudiando as ações. Além disso, agradeceu as mensagens de apoio depois do ato “lamentável e repugnante de racismo, xenofobia e ódio”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.