Em áudio do VAR, árbitro analisa jogada de corte na perna de Serna, do Fluminense

Serna em ação pelo Fluminense no empate com o Juventude pelo Brasileirão - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A CBF divulgou o áudio do VAR de um lance polêmico no empate entre Juventude e Fluminense por 1 a 1. Após uma entrada de Marcos Paulo, aos 21 do segundo tempo, Kevin Serna teve que deixar a partida com um corte na perna. No entanto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não assinalou falta na disputa de bola.

Um fator que despertou curiosidade é que nem o VAR o acionou para uma análise na cabine de vídeo. O colombiano deixou o gramado para a entrada de Riquelme, que voltou aos gramados, recuperado de lesão.

No áudio do VAR, tanto o árbitro de campo como o de vídeo entenderam que o lance foi acidental. Para eles, o choque existiu, porém o jogador do Juventude não teve intenção de acertar o atacante tricolor.

“Realmente só atinge a bola, porém o movimento dele de chute atinge posteriormente, tá? Mas não é falta”, disse Thiago Duarte Peixoto, que estava no comando do VAR. “Teve essa pancada, sim, porém é movimento natural de chute… Disputa é forte, porém o lance é acidental”, completou Wilton Pereira Sampaio.