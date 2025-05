Igor Paixão, do Feyenoord, entra em pré-lista da Seleção Brasileira

Igor Paixão vive grande momento com a camisa do Feyenoord - (crédito: Foto: Divulgação/Feyenoord Rotterdam)

Igor Paixão é a principal novidade de Carlo Ancelotti na pré-lista da Seleção Brasileira. Sem histórico de convocações, o atacante do Feyenoord, de apenas 24 anos, teve a excelente fase reconhecida ao figurar na pré-lista. Com 18 gols e 19 assistências no ano, o jogador vive a expectativa de se tornar opção diante do possível indicativo de renovação do elenco.

Igor Paixão registrou sua melhor temporada em números, como artilheiro e líder de assistências do Feyenoord. O grande jogo de 2025 foi na goleada por 6 a 2 sobre o FC Twente, em 16 de março. Ele, afinal, anotou um hat-trick e deu três assistências.

O jogador é das categorias de base do Coritiba, onde permaneceu até a estreia no profissional, em 2019. Em seguida, passou pelo Londrina, voltou ao Coxa até se transferir para o Feyenoord, em 2022. Desde então, são 129 partidas vestindo a camisa do time europeu. Ao todo, são 39 gols e 24 assistências.

O nome de Igor Paixão se junta a Neymar, Oscar, Fabrício Bruno, Hugo Souza e seis representantes do Flamengo. Um dos jogadores rubro-negros, Pedro, tem grande possibilidade de entrar na lista final. Assim, a primeira convocação de Carlo Ancelotti vai acontecer no dia 26 de maio para os jogos das Eliminatórias.

Os jogadores, por fim, se apresentarão em São Paulo, no CT Dr. Joaquim Grava, no dia 02 de junho, para iniciar os treinamentos visando os compromissos pelas Eliminatórias. Os primeiros desafios da nova comissão técnica serão contra o Equador, em Guayaquil (05 de junho) e contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo (10 de junho).

