Campeão do mundo com a França, Petit diz que PSG deixou de ser arrogante

O PSG está na final da Champions League e busca seu primeiro título da maior competição da Europa. A decisão será contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Campeão do mundo com a França em 1998, o ex-meia Petit, hoje comentarista, destacou mudanças no clube da capital francesa.

Acostumado a fazer comentários mais críticos sobre o desempenho de jogadores e equipes, Petit mudou a linha e se rendeu aos elogios ao time sob o comando de Luis Enrique. Ele afirma que, anteriormente, o ambiente era marcado pela arrogância, mas isso mudou.

VEJA: Após saída de Mbappé, Donnarumma destaca mudança na mentalidade do PSG

“Não sou fã do PSG, mas a imagem e a comunicação do clube mudaram completamente. Durante anos, não gostei dele por causa do que fazia com seu dinheiro. Em campo, era só exibicionismo e mau comportamento, e fora dele, a comunicação era ruim. A arrogância dos jogadores e dos fãs era repugnante”, disse em entrevista ao jornal “Marca”, da Espanha.

“Mas desde que Luis Enrique chegou, especialmente nos últimos meses, tudo mudou. Acho que algo passou pela cabeça deles quando venceram o Manchester City no final de janeiro. Eles começaram 2025 de uma maneira muito boa, e a confiança mudou. Luis Enrique sorri em coletivas de imprensa e brinca com repórteres. Alguns meses atrás, ele era muito arrogante, mas não é mais”, concluiu Petit.

Em 2020, com Neymar e Mbappé, o PSG foi derrotado na final da Champions pelo Bayern. Agora, terá a Inter como adversária. Pelo lado italiano, a busca é pelo tetracampeonato, enquanto, para os franceses, o objetivo é conquistar a taça inédita.

