Flamengo liga o alerta com calendário e entra ‘no mercado’ por reforços

A ausência de Arrascaeta no empate por 0 a 0 diante do Botafogo levantou um debate sobre a necessidade de reposição ao uruguaio no elenco do Flamengo. O meia, afinal, não ficou à disposição para o clássico diante do desgaste nas últimas partidas. Assim, o clube já monitora o mercado para concretizar contratações para evitar ainda mais o desgaste do elenco.

O Flamengo não tem um substituto imediato para Arrascaeta. Diante disso, a contratação de um camisa 10 é a prioridade do clube na próxima janela. Lorran é uma das opções para a posição, mas foi afastado do elenco de Filipe Luís. Ele voltou a ficar à disposição por necessidade, porém, não entrou em campo no clássico. Outra dor de cabeça é Nico De la Cruz. O uruguaio teve uma entorse no joelho esquerdo e preocupa o Rubro-Negro. Ainda no meio-campo, Allan e Pulgar também estão com problemas físicos.

Após o jogo, o técnico Filipe Luís garantiu que o clube está no mercado em busca de jogador para reforçar o elenco. Além disso, o treinador não se limitou somente a substituto de Arrascaeta.

“Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes. Para todas as posições para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto”, disse o treinador.

Por fim, o Flamengo deve ter quatro jogadores que devem fortalecer o elenco nas próximas janelas. No entanto, é provável que Jorginho chegue para o Mundial de Clubes. O clube entende que é capaz de disputar em alto nível as diferentes competições, mas ainda assim precisa de reforços pontuais para manter o nível de atuação e poder revezar o time em meio ao calendário intenso.

