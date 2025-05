Nova aquisição! Benzema compra BMW luxuosa de mais de R$1 milhão

Karim Benzema tem uma nova aquisição: uma BMW luxuosa. O centroavante do Al-Ittihad, que sempre demonstrou sua paixão por carros, agora somou mais um automóvel na sua garagem no valor de mais de R$ 1 milhão.

Assim, o jogador que costuma a exibir três carros em suas redes sociais(um Lamborghini Revuelto , uma Ferrari Purosangue e um elegante Rolls-Royce Spectre), tem mais um veículo para mostrar: um BMW M5.

O veículo é preto e por dentro tem alguns detalhes de vermelho. Benzema, portanto, já exibiu a nova aquisição nas redes. Aliás, o jogador investiu cerca de 164 milhões de euros, ou seja, mais de R$1 milhão, no seu novo automóvel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karim Benzema (@karimbenzema)

Vale ressaltar que o centroavante é um dos jogadores mais bem pagos da Arábia Saudita. De acordo com o “Terra”, o francês recebe 104 milhões de dólares, o equivalente a R$ 592 milhões – e fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que recebe do Al Nassr cerca de 285 milhões de dólares, ou seja, mais de R$ 1,6 bilhão em salário mais receitas com publicidade.

Benzema no Al-Ittihad

Benzema é ídolo do Real Madrid, onde atuou por 14 temporadas. Ele deixou o clube espanhol em 2023 para defender o Al-Ittihad, que é o segundo maior campeão da Arábia Saudita, com 10 títulos, atrás apenas do Al-Hilal. Aliás, o último título foi conquistado pela equipe na última semana – sendo o primeiro do francês. Assim, em quase dois anos de clube, Benzema soma 39 gols.

