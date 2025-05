De la Cruz tem lesão confirmada e vira desfalque no Flamengo

Ao longo da temporada, os comandados do técnico Filipe Luís têm sofrido com a extensa lista do Departamento Médico. Entre eles, estão Erick Pulgar e Allan, que sofreram lesões no músculo posterior da coxa direita. Além deles, Gonzalo Plata se recupera de um edema ósseo no joelho direito e só deve voltar no Mundial de Clubes. Por outro lado, Matías Viña segue no processo de transição física e está mais próximo de retornar aos gramados.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.