Luighi valoriza chance no Palmeiras: ‘Muita fome de jogo’

Depois de um tempo sem ter chances na equipe, o jovem Luighi voltou a atuar com a camisa do Palmeiras no último domingo (18/5). Ele entrou no segundo tempo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e foi fundamental na virada do Verdão, em Bragança Paulista.

Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, o atacante enalteceu a oportunidade que recebeu e mirou uma sequência na equipe para conseguir ajudar ainda mais o Verdão.

“Eu fico feliz. Quando estou em campo, procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição para quando chegar a oportunidade eu dar o meu melhor. Tenho muita fome de jogo, gosto de sempre estar em campo. Quando eu converso com a comissão, eles sempre me deixam solto e à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Nosso elenco é cheio de jogadores bons, de muita bagagem. Quando a gente entra em campo, eles procuram deixar a gente mais à vontade. É isso que faz a diferença: entrar no jogo e ser livre”, disse Luighi.

Além de ser fundamental na vitória contra o RB Bragantino, Luighi também recebeu uma notícia muito especial no último final de semana. Afinal, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 junto dos companheiros Aranha e Benedetti.

“Acho que isso é fruto do meu trabalho. É a realização de um sonho, para mim é como se fosse a primeira vez. Sempre que a gente vai para a Seleção é a realização de um sonho”, analisou o jovem, que falou também sobre a partida contra o Ceará. “Vai ser um jogo muito aguerrido, eles têm uma equipe forte. Vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória”, concluiu.

