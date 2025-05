??rbitro afirma que zagueiro do Maringá pediu para levar cartão; clube nega

O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, da Federação do Rio de Janeiro, relatou que, no confronto entre Maringá e Botafogo-PB, neste domingo (18), pela Série C do Brasileirão, o defensor Ronald, do time paraibano, pediu ao delegado da partida, Fábio Henrique Gustalla Ferreira, para tomar um cartão amarelo.

O delegado da partida e o zagueiro do Maringá negaram o pedido logo após a divulgação da súmula pela CBF. Os dois explicaram que Ronald está lesionado e, por isso, permaneceu no banco de reservas. Assim, ele pretendia forçar um terceiro cartão amarelo para ficar fora do jogo seguinte e continuar o tratamento até se recuperar totalmente.

“Informo que, antes do início da partida, durante o momento de planejamento da equipe de arbitragem, o delegado da partida, sr. Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, dirigiu-se à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras: ‘Um atleta que estará no banco de reservas do Maringá pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não.’” — diz um trecho da súmula.

Ronald sofreu uma contusão muscular na semana passada e não entrou em campo para defender o Maringá, mas acabou levando cartão amarelo aos 34 minutos do segundo tempo por invadir o gramado durante a comemoração do gol da equipe. Com a suspensão, ele não jogará contra o Anápolis, na próxima rodada. O clube também nega que o jogador tenha feito o ato.

O delegado se defendeu da acusação de amarelo com Ronald

“Aparentemente, a equipe de arbitragem não compreendeu corretamente o teor da observação. Ressalte-se que este delegado não manteve contato direto com o atleta Ronald Eugênio de Carvalho, nem com qualquer outro atleta, disse Fábio Henrique Gustalla Ferreira.

Ronald é considerado titular do Maringá e disputou 22 dos 26 jogos da equipe na temporada. Ele não participou do jogo contra o Botafogo-PB devido à contusão e, agora, ficará fora da próxima rodada devido ao cartão amarelo.

