Chefe do departamento médico deixa o Corinthians após comentário de Dorival

Nesta segunda-feira (19), o Corinthians informou que a médica Ana Carolina Ramos deixou a chefia do departamento médico do clube. A saída ocorreu após o técnico Dorival Jr. comentar sobre a contusão do lateral-direito Matheuzinho. O treinador reclamou por não ter conseguido contar com o atleta no clássico contra o Santos, em Itaquera.

Com isso, Dorival precisou escalar o defensor Félix Torres na lateral direita. Em campo, o Timão venceu o Peixe por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

VEJA: Dorival enaltece atuação do Corinthians com série de desfalques: ‘Boa resposta’

“Tivemos um problema sério com o Matheuzinho. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Não pode. Ele viajou para o jogo de meio de semana e, de lá para cá, não treinou. De repente, nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado e, naturalmente, sem vir para o jogo deste domingo”, disse Dorival Jr., em Itaquera, após a partida contra o Santos.

Matheuzinho havia sido poupado do confronto com o América de Cali, em 6 de maio, mas foi liberado para os jogos contra o Mirassol, no dia 10, e Racing, no dia 15. No entanto, sofreu uma lesão na coxa direita e iniciou o tratamento. O clube não informou a gravidade da lesão nem o período de recuperação.

Médica estava no Corinthians desde 2018

Ana Carolina Ramos estava no Corinthians desde 2018, após passagem pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde integrou a equipe de ginástica artística masculina. No ano passado, assumiu a chefia do departamento médico.

“Nesta segunda-feira, a Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Club Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional”, diz o comunicado oficial do Corinthians sobre a saída da médica.

