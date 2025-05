Enfraquecimento defensivo: Inter saiu atrás em oito dos seus últimos dez jogos

O poder de reação que o Inter apresentou em seus últimos jogos até evitou que entrasse em um cenário adverso. Contudo, fez a equipe passar a precisar se concentrar em corrigir o enfraquecimento defensivo. Afinal, em suas últimas dez partidas, o Colorado saiu atrás no placar em oito deles. Por sinal, conseguiu uma vitória de virada em apenas um desses duelos.

O caso em questão foi o triunfo sobre o Juventude por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, no jogo anterior, o Internacional também se encontrou em um contexto prejudicial e precisou ter um esforço ainda maior para evitar uma derrota. No caso, o Nacional, do Uruguai, abriu uma vantagem de três gols no Beira-Rio. Na sequência, o Inter se recuperou e conseguiu o empate.

Especificamente ao analisar estes dois jogos, o Inter conseguiu criar um cenário favorável. Entretanto, de maneira geral, em suas últimas dez partidas, a equipe gaúcha tem apenas dois triunfos em que não precisou reverter uma desvantagem. Trata-se da vitória sobre o próprio Nacional, no Uruguai, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores. Além do resultado positivo sobre o Maracanã, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Inter demonstrou dificuldade em seis dos seus últimos dez compromissos

Nos outros seis embates que não foram citados, o Internacional saiu atrás do placar em todos e soma dois empates contra Grêmio e Mirassol pelo Brasileirão. Além disso, quatro derrotas para Palmeiras, Corinthians e Botafogo pelo mesmo torneio, assim como Atlético Nacional, na Colômbia pela Libertadores.

A esperança para o Inter conseguir extinguir tal preocupação é que volta a enfrentar o Maracanã, do Ceará, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O embate, aliás, ocorrerá na próxima quarta-feira (21), às 19h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ou seja, o time gaúcho assegura a classificação para as oitavas de final da competição com um empate ou qualquer triunfo.

Gols sofridos pelo Colorado nos últimos dez jogos

. Inter 0x1 Palmeiras

Facundo Torres marcou para o Alviverde no segundo tempo

. Grêmio 1×1 Internacional

Imortal saiu na frente do placar no primeiro tempo e Colorado empatou na segunda etapa

. Inter 3×3 Nacional-URU

Adversário criou uma vantagem de três gols na primeira etapa e os gaúchos arrancaram o empate no tempo complementar

. Internacional 3×1 Juventude

Visitantes abriram o placar no começo do jogo e, na sequência, o Colorado construiu a virada ainda no primeiro tempo e ampliou a vantagem no segundo tempo

. Corinthians 4×2 Inter

Paulistas saíram na frente do placar no primeiro tempo, Internacional conseguiu a virada, mas depois ficou em desvantagem novamente nos 45 minutos finais

. Atlético Nacional 3×1 Internacional

Colombianos emplacaram uma vantagem de dois gols na primeira etapa, Colorado reduziu a desvantagem, porém levou o terceiro já nos acréscimos

. Botafogo 4×0 Inter

Cariocas marcaram duas vezes no primeiro tempo e mais duas vezes na etapa complementar

. Internacional 1×1 Mirassol

Paulistas saíram na frente do placar no começo da partida e o Colorado arrancou o empate durante o segundo tempo

