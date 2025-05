Miguelito, do América-MG, é suspenso por cinco jogos em caso de injúria racial

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o meia Miguelito, do América-MG, por cinco partidas no julgamento sobre a acusação de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário. A decisão ocorreu nesta segunda-feira (19). O clube mineiro pretende entrar com um pedido de efeito suspensivo para o atleta atuar até o novo julgamento.

Miguelito já cumpria suspensão preventiva desde a denúncia de injúria racial durante a partida contra o Operário-PR, pela Série B. Assim, o departamento jurídico do Coelho decidiu acionar um laudo pericial, por meio de leitura labial dos envolvidos, para sustentar a defesa. O material coletado e analisado inclui o depoimento do defensor Jacy, também do time de Ponta Grossa, que afirmou não ter escutado o crime cometido pelo boliviano em campo.

LEIA: Acusado de injúria racial, Miguelito, do América Mineiro, é liberado da delegacia

Todavia, o caso aconteceu na partida entre Operário-PR e América-MG, pela Série B. Durante uma discussão, Miguelito teria se virado para o atacante Allano e proferido a injúria racial. Allano, imediatamente, partiu para cima do jogador do América-MG, com a presença do defensor Jacy. Em seguida, ambos relataram o ocorrido ao juiz da partida. A Procuradoria denunciou o meia pelo artigo 243-G do CBJD, prevendo uma suspensão de dez partidas e multa de R$ 100 mil.

Contudo, ao término da partida, policiais encaminharam Miguelito e Allano para a sede da 13ª Subdivisão Policial. Após ouvir os envolvidos, eles prenderam Miguelito em flagrante pelo crime previsto na Lei nº 7.716/89. No dia seguinte, o jogador do América-MG foi liberado. A investigação segue em andamento e, caso confirmem a injúria, a Polícia Civil poderá indiciá-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.