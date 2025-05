Jornalista define Santos como ‘clube de praia’ de Neymar

O jornalista e ex-jogador Casagrande voltou a fazer críticas ao Neymar em sua coluna no “Uol”. Para ele, o Santos virou o ‘clube de praia’ do jogador, após ele não comparecer no clássico contra o Santos na última rodada do Brasileiro e ter ido acompanhar o seu time da Kings League.

“Esse é o pior momento moral da história do Peixe, sem dúvida alguma; é o time que ficou conhecido no mundo pela camisa 10 do Pelé, mas hoje virou piada e chacota através da camisa 10 do Neymar. Pobre Santos, virou clube de praia da família do ‘menino Ney'”, escreveu.

Além disso, o jornalista reforçou sobre Neymar não ter rendido em campo desde que chegou ao Peixe. Assim, ele afirmou que a vida profissional do jogador desde que saiu do Barcelona está marcada por ‘irresponsabilidade, falta de respeito e total egoísmo’.

“O Neymar, além de não acompanhar os seus companheiros na Neo Química Arena, foi ao Allianz Parque para acompanhar o seu time, Furia. Neymar não jogou nada até agora, não fez a mínima diferença desde quando chegou e ainda tem um comportamento de deboche com a história do Santos, mas principalmente com a paixão dos seus torcedores. A vida esportiva do Neymar, depois que saiu do Barcelona, está sendo marcada por irresponsabilidade, falta de respeito e total egoísmo, pensando só nele mesmo e não na equipe em que joga. A sua imagem de ontem no Allianz Parque é o maior exemplo de vaidade excessiva, egocentrismo e narcisismo de um jogador de futebol”, afirmou.

Neymar: Santos x Furia

O Santos vive uma situação delicada nesta temporada. A equipe ocupa a 19° colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com cinco pontos. No último domingo (18), perdeu por 2 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena. Neymar, que se recupera da segunda lesão seguida desde que chegou ao Peixe, não compareceu na partida para apoiar os companheiros.

No entanto, o camisa 10 do Santos esteve presente no Allianz Parque para acompanhar a Furia, time em que é presidente na Kings League. Na partida, a equipe foi campeã do primeiro split da competição.

Dessa forma, Casagrande afirmou que o jogador não está preocupado com o Santos, e sim com a Furia.

“Neymar acredita plenamente que é o centro do universo e não consegue enxergar nada que acontece ao redor, a não ser com ele mesmo. O “menino Ney” não está nem aí para o Santos, e se engana quem diz que ele está trazendo receita para o clube. Na verdade, tudo o que entra, a maior parte, vai para pagá-lo. Um cara que ganha 21 milhões por mês, no mínimo, deveria se dedicar e respeitar o clube que o revelou. Neymar não ama o Santos; ele ama a si mesmo. Ele não respeita a torcida santista nem ninguém. Neymar não é companheiro e nem solidário aos seus “companheiros” que estão em situação delicada, mas está ao lado do time Furia”, escreveu.

Vale ressaltar, portanto, que o jogador está em fase final de recuperação e a expectativa do Santos é que Neymar esteja à disposição do técnico Cleber Xavier no confronto de quinta-feira (22), contra o CRB, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

