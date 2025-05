Ex-zagueiro da Seleção Brasileira apresentou evolução após sofrer queimaduras

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, sofreu queimaduras em um acidente doméstico, na última sexta-feira (16). Na conta oficial do Instagram do ex-atleta, houve a publicação de uma atualização da sua condição de saúde. De acordo com o informativo, o ex-defensor segue internado, mas relatos de seus familiares indicam que ele se mostra consciente, estável e em uma progressão gradativa do seu quadro clínico.

Assim, a análise da equipe médica que está lhe dando assistência, há uma projeção esperançosa envolvendo o seu processo de recuperação. Confira:

Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de apoio e orações que temos recebido.

As notícias são boas: Lúcio está bem, consciente e estável, com melhora progressiva do quadro clínico. Ele segue sob acompanhamento da equipe médica, que permanece otimista quanto à sua recuperação.

Estamos confiantes e com o coração tranquilo, aguardando a evolução dos próximos dias.

Manteremos todos atualizados.

Muito obrigado pelo carinho e respeito de todos.

O acidente ocorreu na sexta-feira quando uma lareira ecológica explodiu em sua residência em Brasília. As queimaduras são de segundo grau e atingiram quase um quinto da superfície corporal do ex-atleta. Apesar da extensão das lesões, o quadro de saúde do ex-jogador é considerado estável.

A equipe médica especializada em tratamento de queimados acompanha o ex-defensor da seleção brasileira desde sua chegada ao hospital. O ex-atleta foi imediatamente encaminhado para atendimento médico após o incidente doméstico

Detalhes do atendimento prévio ao ex-zagueiro da Seleção Brasileira

Inicialmente, Lúcio foi levado para o Hospital Brasília, mas já estava lúcido e saudável. Segundo o portal ‘ge’, a expectativa era de que fosse transferido para outra instituição de saúde na capital do país.

Inclusive, Lúcio se aposentou dos gramados em 2020 em clubes da região. Suas últimas equipes foram Gama e Brasiliense, da capital federal. Candango de Planaltina, o pentacampeão seguiu morando em Brasília após deixar os campos e, no ano passado, prestigiou treinamentos da Seleção Brasileira antes da partida contra o Peru, em outubro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.