Valencia cobra mudanças da Netflix em documentário sobre Vini Jr

Em 21 de maio de 2023, VIni Jr sofreu mais um ataque racista no Mestalla

O Valencia emitiu um comunicado nesta segunda-feira (19) direcionado à Netflix pedindo mudanças no documentário sobre Vini Jr. Segundo o clube espanhol, a produção apresenta “mentiras e injustiças” contra sua torcida, especialmente em relação ao episódio ocorrido no estádio Mestalla, quando o jogador denunciou e foi alvo de insultos racistas vindos das arquibancadas.

No comunicado oficial, o clube afirma que a produção distorce os fatos e não mostra a realidade.

“Diante da injustiça e da falsidade cometida com a torcida do Valencia, do clube exigimos por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário pelo ocorrido em Mestalla e que não corresponde com a realidade. A verdade e o respeito a nossa torcida devem prevalecer. Por isso, o Valencia se reserva o direito de tomar as medidas cabíveis”, diz a nota.

???? Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

Os conflitos entre Vini Jr e a torcida do Valencia começaram há duas temporadas, quando ele fez a primeira denúncia de racismo no estádio Mestalla. Desde então, os confrontos entre Real Madrid e Valencia em Valência têm gerado tensão e novos episódios de conflito.

Durante um trecho, que mostra o episódio de racismo contra Vini no estádio Mestalla, em maio de 2023, o documentário exibe uma imagem ampla da torcida do Valencia e os gritos direcionados ao jogador.

A legenda indica que parte do público gritava “Mono, mono” (“Macaco, macaco”, em espanhol). No entanto, o Valencia contesta essa versão e afirma que os torcedores diziam “Tonto, tonto” (“Bobo, bobo”). Essa é a justificativa que o clube sustenta desde o ocorrido.

