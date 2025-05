Trio que atua na França e destaque da Premier League estão na pré-lista da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti já definiu a pré-lista dos jogadores da Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Paraguai. De acordo com o “ge”, os laterais Dodô, (Fiorentina), Vanderson e Caio Henrique (Monaco), o zagueiro Alexsandro (Lille), o volante Andrey (Strasbourg) e os atacantes João Pedro (Brighton) e Evanílson (Bournemouth) também estão no grupo.

O trio que atua no futebol francês já entrou de férias, mas precisa manter uma rotina de treinamentos em caso de convocação. Eles, aliás, já receberam aviso de seus clubes. Ainda de acordo com informação, Vanderson continua em Mônaco, enquanto Caio Henrique fará seus trabalhos em Santos. João Pedro, grande destaque do Brighton na Premier League, também já está ciente da situação.

Os nomes de Hugo Souza (Corinthians), Oscar (São Paulo), Neymar (Santos), Igor Paixão (Feyenoord), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexsandro, Gerson e Pedro (os últimos seis do Flamengo) já tinham sido revelados.

Por fim, Ancelotti vai convocar 23 jogadores no dia 26 de maio. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias. A relação de atletas já está com diretor Rodrigo Caetano e gerente Juan. Eles analisaram diversos jogos e definiram a pré-lista com o treinador num encontro na Espanha.

