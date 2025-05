Neto faz críticas a Ronaldo Fenômeno sobre presidência da CBF: ‘Gosta é de dinheiro’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem sendo alvo de polêmicas recentemente. Aliás, Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência na última semana. Assim, o Craque Neto lembrou sobre a intenção de Ronaldo Fenômeno de se candidatar ao posto antes do ocorrido e criticou a postura do ex-jogador no caso.

“Vocês acreditam mesmo na CBF? Entra o Reinaldo Carneiro, gosto dele, mas ele foi braço direito do Marco Polo Del Nero. O Ronaldo porque gosta do Brasil… O Ronaldo gosta é de dinheiro! Você já viu ele dar alguma opinião política ou social? Dentro de campo foi bom. Fora é pífio. Fora do campo não sabe nada”, disse.

Além disso, ele usou o Cruzeiro como exemplo e também questionou se alguma vez Ronaldo Fenômeno se manifestou publicamente sobre as coisas que acontecem na CBF.

“Compra o Cruzeiro por R$ 400 e vende por R$ 600 milhões. Ganhou R$ 200 milhões. Como empresário é monstro… Como eu posso acreditar no Ronaldo que diz que são todos todos farinha do mesmo saco? Ele é amigo do Ricardo Teixeira. É amigo do Andrés… Quando que ele deu um pau no Ricardo Teixeira? Qual deles criticou o Marin? Quem falou do Marco Polo Del Nero? Quando se manifestaram publicamente sobre as coisas que acontecem na CBF?”, completou.

Críticas de Fenômeno

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno criticou a iminente eleição na CBF. Dessa forma, ele indicou que o pleito não mudará em nada o panorama nacional. Assim, ele sugeriu que o mais importante é reduzir a influência das federações estaduais na Confederação Brasileira de Futebol.

“Não é novidade o que está acontecendo agora. É um momento terrível e o mais impressionante é que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse em que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Se não mudar o estatuto, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo. É tudo farinha do mesmo saco”, comentou Ronaldo em entrevista à “Band”.

Ednaldo foi reeleito em março

Em março, Ednaldo foi reeleito por mais quatro anos à frente da CBF. Apesar disso, viu a oposição a ele crescer nas últimas semanas, principalmente após vazamento de documentos e ações na Justiça.

Dessa maneira, Gabriel de Oliveira Zéfiro, desembargador responsável pelo caso, decretou nulo o acordo assinado pelo Coronel Nunes e outros dirigentes da CBF, mesmo sem a confirmação se houve a falsificação da assinatura. O magistrado relatou que fez isso “em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários”.

“A robustez dos indícios trazidos aos autos leva à inarredável conclusão acerca de um fato, até mesmo óbvio: há muito o Coronel Nunes não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos são guiados. Não emanam da sua vontade livre e consciente”, continua Zéfiro em sua decisão.

Fenômeno desistiu de candidatura

Ronaldo Fenômeno anunciou em dezembro do ano passado que tinha intenção de disputar as eleições da CBF. No entanto, no início de março, o ex-jogador revelou que desistiu de concorrer, por falta de apoio das federações. Assim, Em um post em sua rede social, o ex-jogador explicou o motivo da sua desistência e agradeceu o apoio que recebeu (veja abaixo).

Vale ressaltar, portanto, que o mandato de Ednaldo Rodrigues vai até março de 2026, e ele tem uma janela que começa um ano antes (em março de 2025) para convocar as eleições.

O colégio eleitoral é formado pelas 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, que têm voto com peso três, pelos 20 clubes das Série A (peso dois) e pelos 20 clubes da Série B (peso 1).

Entenda o caso na CBF

No último dia 4 de maio, a perita em documentoscopia, Jacqueline Tirotti, concluiu que “as assinaturas questionadas divergem do punho periciado do vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima”. Assim, há uma suposta falsificação neste processo. Isso gerou um pedido de Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, para anular esse acordo que referendou eleição de Ednaldo.

Nesta semana, a deputada federal Daniela do Waguinho (União), que ocupou o cargo de ministra do Turismo no governo Lula, protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando o afastamento imediato do dirigente.

Na última quarta-feira (7), o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu não afastar Ednaldo. Ele argumenta que há “falta de legitimidade dos requerentes para atuar em ação de controle concentrado”. Porém, o magistrado entendeu que os documentos anexados “trazem notícias e graves suspeitas de vícios de consentimento capazes de macular o negócio jurídico entabulado”. Por isso, encaminhou o caso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

