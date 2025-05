Thiago Silva sobre Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Eu amo o Carlo’

Na zona mista após a partida contra o Juventude, no último domingo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, Thiago Silva foi perguntado sobre a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. O capitão do Fluminense rasgou elogios ao novo comandante.

“A escolha foi perfeita pro momento que a gente está atravessando. Um momento de muita dificuldade e vai chegar um cara muito capacitado nesse sentido de poder ajudar. Um cara que vai agregar muito. Eu sou até um pouco suspeito de falar, porque trabalhei com ele no Milan, depois PSG. Joguei contra ele algumas vezes na Premier League. Enfim, eu amo o Carlo. E desejo toda sorte do mundo para ele com a nossa seleção”, disse Thiago.

Thiago Silva tem 113 convocações para a Seleção Brasileira. Ele vestiu a amarelinha pela primeira vez em 2008. A última convocação foi em 2022. De 2011 em diante, o Monstro passou a usar a braçadeira de capitão.

O zagueiro jogou as Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022 pela Seleção Brasileira. Thiago também tem no currículo convocações para Olimpíadas, Copa América e Confederações.

Capitão analisou o desempenho do time

Além disso, também na zona mista após a partida contra o Juventude, Thiago Silva revelou uma reunião interna no elenco sobre o desempenho do Tricolor na temporada.

“Temos que pensar naquilo que a gente tem como fazer dentro de campo. A gente está procurando desempenhar da melhor maneira possível. Tivemos uma reunião nesta semana falando justamente sobre isso, foi uma reunião muito proveitosa da nossa parte neste sentido, de entender o momento. Acho que todos os times do Campeonato Brasileiro vão passar por um momento de dificuldade, seja agora ou um pouco mais para frente, só que o nosso ano está muito achatado, é muito jogo”, afirmou.

