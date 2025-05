Ednaldo Rodrigues desiste de recurso no STF e de retorno à CBF

Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da CBF pela Justiça, desistiu do recurso no STF - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da CBF pela Justiça, desistiu do recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) em que pedia a anulação de sua saída da entidade. Além disso, o ex-dirigente afirmou também que não participará mais de eleições na confederação.

O ex-presidente da CBF afirmou que os últimos acontecimentos, como o afastamento por conta da suspeita de falsificação de uma assinatura em um acordo entre a CBF e opositores de Ednaldo. Ele afirmou que os casos “afetaram sua vida familiar”. O ex-dirigente ainda encerrou o texto desejando sorte a seu sucessor.

“Este gesto, sereno e consciente, representa o esforço do Peticionário em deixar para trás este último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e de sua família, e reafirmar, diante dessa Suprema Corte, como sempre fez, seu compromisso com o respeito à Justiça, à verdade dos fatos e à estabilidade institucional da Confederação Brasileira de Futebol (…) (Ednaldo) Declara que, em relação às novas eleições convocadas pelo interventor, não estar concorrendo a qualquer cargo ou apoiando qualquer candidato, desejando sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo.

A guerra entre Ednaldo e opositores

Desta maneira, a guerra judicial entre Ednaldo e opositores se encerra de forma oficial. Em dezembro de 2023, o então presidente foi afastado por decisão judicial, que encontrou irregularidades na eleição que o elegeu. No entanto, ele retornou ao cargo cerca de um mês depois, graças a uma liminar do STF, que o reconduziu ao posto.

Em fevereiro deste ano, opositores e Ednaldo se comprometeram a encerrar qualquer disputa jurídica sobre o pleito de 2022. O acordo, entretanto, voltou a ser tema de discussão depois de uma denúncia de falsificação da assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da CBF.

Depois da denúncia, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil/RJ) e o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, apresentaram pedidos de afastamento de Ednaldo da presidência da CBF.

Assim, o ministro Gilmar Mendes determinou uma investigação sobre a denúncia de falsificação da assinatura do Coronel Nunes. O ex-presidente recebeu intimação para uma audiência, que teria como finalidade atestar a real condição cognitiva dele, já que enfrenta um câncer no cérebro. Porém, ele não compareceu à audiência. Assim, abriu espaço para um novo afastamento de Ednaldo da presidência da CBF.

O sucessor

Samir Xaud deve ser o sucessor de Ednaldo na cadeira da presidência. O presidente eleito da Federação Roraimense foi o único cartola a registrar chapa para a eleição que acontece neste domingo, 25.

