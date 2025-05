Luiz Henrique, sobre Wendel: ‘Vai ser feliz no Botafogo’

Prestes a vestir a gloriosa camisa do Botafogo, Wendel tem o “aval” de um dos nomes mais importantes da história recente do Mais Tradicional. Luiz Henrique acredita que o volante vai brilhar com a Estrela Solitária no peito. Os dois, aliás, são companheiros de clube no Zenit até o início de junho, quando o reforço deixará a Rússia para defender o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão.

“Sempre falei que ele vai ser feliz no Botafogo. Quando chegar lá, todo mundo vai apoiá-lo. Vai jogar no tapetinho, vai ver que é diferente”, iniciou o Pantera, em entrevista ao “Lance”.

Protagonista nos títulos de 2024, o atacante sabe que o Botafogo é “diferente”, como canta a própria torcida.

“Todo mundo que joga lá, joga contra, passa muita dificuldade para ganhar do Botafogo lá. Então, também vai ser muito feliz, é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, merece todo o sucesso do mundo e vai dar muito certo para ele lá, se Deus quiser”, completou a fera.

Wendel, atualmente, se recupera de uma lesão muscular em uma das coxas. Porém, não é nada grave. Ele, portanto, deve se apresentar em junho ao Mais Tradicional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.