Fluminense x Vasco: informações sobre venda de ingressos são divulgadas

O clássico será no próximo sábado (24/5), às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Mandante da partida, o Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Vasco, no Maracanã, no próximo sábado (24/5), às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Ainda faltam alguns dias para a partida e ambos têm compromissos pela Copa do Brasil no meio da semana, no entanto, a expectativa em relação ao clássico é grande. Certamente o fator Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Flu, comandando o Vasco da Gama, será um atrativo a mais para o jogo.

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de uma boa vitória sobre o Fortaleza. Como resultado, a torcida cruzmaltina respondeu com empolgação e promete lotar sua parte das arquibancadas do Maraca.

Da mesma forma, a torcida do Fluminense também tem motivos para encher o estádio. O time briga na parte de cima da tabela de classificação, logo, uma vitória é fundamental para não deixar os clubes de cima se afastarem.

Os tricolores que são sócios já estão liberadores para fazer o check in desde às 17h da última sexta-feira (16/5). Em seguida, os demais torcedores do Flu poderão adquirir suas entradas online a partir de terça-feira (20/5) ou de quinta-feira (22/5), nas bilheterias físicas.

Por outro lado, o público geral, incluindo a torcida vascaína, poderá adquirir os bilhetes na terça-feira (20/5), a partir das 10h.

Fluminense aumenta o desconto dos sócios para o clássico

O Fluminense aumentou o desconto dos sócios. Por exemplo, aqueles que normalmente têm 20% de desconto, terão 40% e os que possuem 50%, serão contemplados 60%. Já quem tem 60%, vai a 75%. Por fim, a parte da torcida que garante 75% a menos no valor do ingresso em cada jogo, terá 80% neste clássico.

A prioridade de compra segue a mesma. Os planos “Arquiba 100%”, “Arquiba Família”, “Maraca+”, “Maraca+ Família”, “Leste Raíz” e “Pacote Futebol” já estavam liberadores para fazer check in a partir das 17h da última sexta-feira.

Em seguida, foram liberados os planos “Arquiba 75%”, “Pacote Jogos” e “Arquiba Raiz”. No domingo (18), às 10h, foi liberada a compra para o plano “Guerreiro”.

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas online ou presencialmente. Logo, para o resgate virtual, o torcedor deve acessar gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Conforme o usual, as retiradas físicas devem ser feitas obrigatoriamente pelo beneficiário, portando documento oficial com foto e ingresso do mesmo setor.

Valores de ingresso para Fluminense x Vasco

Setor Sul (Fluminense)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0

Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 18

Arquiba Raiz: R$ 22,50

Guerreiro Toda Terra: R$ 36

Guerreiro: R$ 54

Leste Raiz: R$ 54

Inteira: R$ 90

Meia-entrada: R$ 45

Setor Leste Inferior?(torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz: R$ 0

Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 26

Guerreiro Toda Terra: R$ 52

Guerreiro: R$ 78

Inteira: R$ 130

Meia-entrada: R$ 65

Sócios do Vasco: R$ 65

Setor Leste Superior (torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz: R$ 0

Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 22

Guerreiro Toda Terra: R$ 44

Guerreiro: R$ 66

Inteira: R$ 110

Meia-entrada: R$ 55Sócios do Vasco: R$ 55

Setor Oeste (torcida mista)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0

Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos: R$ 36

Guerreiro Toda Terra: R$ 72

Guerreiro: R$ 108

Leste Raiz: R$ 108

Inteira: R$ 180

Meia-entrada: R$ 90

Sócios do Vasco: R$ 90

Setor Norte – Torcida do Vasco

Inteira: R$ 90

Meia-entrada: R$ 90

Sócios do Vasco: R$ 45