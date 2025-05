Palmeiras atinge marca expressiva fora de casa; veja números

O Palmeiras segue sua rotina sem derrotas e, no último domingo, bateu o Bragantino por 2 a 1, fora de casa, pela nona rodada do Brasileirão. Agora, são 20 partidas de invencibilidade como visitante: 17 vitórias e três empates. Esse é o maior número desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando o clube somou 21 jogos sem perder.

A vitória sobre o Bragantino, além de garantir a liderança do Brasileirão e vir de virada contra um concorrente direto, marcou o nono triunfo consecutivo do Verdão como visitante — feito que não acontecia desde 1996, ano em que alcançou 13 vitórias seguidas fora de casa. Naquela temporada, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista e foi vice-campeão da Copa do Brasil.

A última derrota fora de casa em jogos do Brasileirão aconteceu em novembro de 2024, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. No geral, o Palmeiras perdeu apenas três vezes como visitante em 2025. Nos últimos 50 jogos longe de seus domínios, o time sofreu somente sete derrotas.

Palmeiras terá sequência em casa

Agora, depois de uma sequência longe de casa, o Verdão terá três partidas como mandante. Na quinta-feira, enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil, às 19h30. No domingo, encara o Flamengo, às 16h, pelo Brasileirão, e fecha a sequência diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, no dia 28.

