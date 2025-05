Brighton vence o Liverpool na penúltima rodada da Premier League

Em duelo animado no Falmer Stadium, o Brighton venceu o Liverpool por 3 a 2, de virada, em partida válida pela penúltima rodada da Premier League. O time aproveitou a vantagem de jogar em casa e teve uma boa atuação diante de seus torcedores nesta segunda-feira (19). Yasin Ayari, Mitoma e Hinshelwood confirmaram a vitória do Brighton, enquanto Elliott e Szoboszlai descontaram para os campeões nacionais.

Dessa maneira, o Brighton confirmou a grande fase e chegou à quarta partida seguida de invencibilidade na Premier League. Ou seja, o time chegou a 58 pontos e depende apenas de suas forças para encerrar a temporada 2024/25 na 8ª posição. Nos últimos quatro jogos, o time tem três vitórias e um empate.

Por outro lado, o já campeão Liverpool relaxou nesta reta final de Premier League e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Inglês. Neste período, foram duas derrotas e um empate. Assim, os Reds estão no topo da tabela com 83 pontos, 12 de vantagem para o vice-líder Arsenal.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado e teve três golaços. Mesmo com suas vidas resolvidas neste fim de Premier League, ambos os times jogaram para frente e fizeram um bom duelo no Falmer Stadium. Dessa maneira, O Liverpool abriu o placar logo aos 9 minutos, com Elliot. Por outro lado, os donos da casa buscaram o empate com Yasin Ayari, aos 32. Quando o empate parecia prevalecer até o intervalo, Szoboszlai surpreendeu e encobriu o goleiro adversário no último lance da primeira etapa.

No segundo tempo, o ritmo continuou alto. A partida terminou com 43 finalizações, sendo 25 do Brighton, que virou o placar com justiça. Os donos da casa foram para cima e Mitoma empatou, aproveitando rebote de Alisson. Por fim, Hinshelwood marcou o gol da vitória aos 40 minutos.

Jogos da 37ª rodada da Premier League

Sexta-feira (16/5)

Aston Villa 2×0 Tottenham

Chelsea 1×0 Manchester United

Domingo (18/5)

Everton 2 x 0 Southampton

West Ham 1 x 2 Nottingham Forest

Brentford 2 x 3 Fulham

Leicester 2 x 0 Ipswich Town

Arsenal 1 x 0 Newcastle

Segunda-feira (19/5)

Brighton 3×2 Liverpool

Terça-feira (20/5)

Crystal Palace x Wolverhampton – 16h

Manchester City x Bournemouth – 16h

