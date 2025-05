Athletico x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico recebe o Brusque nesta terça-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, empate em 0 a 0 em Santa Catarina. Portanto, quem vencer avança para a próxima fase do torneio. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o Athletico

Em 13º lugar na Série B, o Furacão não vive grande momento, afinal, vem de cinco jogos sem vitórias. No último confronto, foi derrotado pelo vice-líder da Segunda Divisão, o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia. Agora, quer aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e, então, avançar na Copa do Brasil. Para a partida, porém, o técnico interino João Correia segue sem poder contar com alguns atletas presentes no depatamento médico. Dentro da extensa lista estão eles: Dudu, Falcão, Palacios, Patrick, Leozinho e Julimar.

Como chega o Brusque

O time de Santa Catarina, por outro lado, vive momento melhor na temporada. Em terceiro lugar na Série C, vem de grande resultado sobre a Ponte Preta, líder do campeonato, fora de casa: 4 a 1. Como não conseguiu marcar em casa pelo primeiro duelo, a equipe precisará de uma vitória em Curitiba para avançar de fase. Para o confronto como visitante, o técnico Filipe Gouveia tem dois desfalques confirmados: Dionatan e Henrique Zen, que seguem no DM do clube.

ATHLETICO X BRUSQUE

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 20/05/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Micael; Abraão, Figueiredo, Léo, Esquivel; Raul, Felipinho; L. Fernando, Giuliano, Tevis e Allan Kardec. Técnico: João Correia (interino)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel Fonseca e Thomaz; Guilherme Pira, Diego Mathias e Rodrigo Pollero. Técnico: Filipe Gouveia

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

