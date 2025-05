Fluminense rescinde contrato com Renato Augusto

Renato Augusto não é mais jogador do Fluminense. O clube divulgou, na noite desta segunda-feira (19), que rescindiu contrato com o meia, de 37 anos. Ele tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2025 e já pretendia encerrar a carreira após término do vínculo.

“O Fluminense FC e Renato Augusto comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da CONMEBOL Recopa naquele ano. Ao todo, disputou 35 jogos com a Armadura Tricolor e marcou 1 gol. O Fluminense agradece ao atleta por sua contribuição no período em que esteve no clube e lhe deseja sucesso”, em comunicado do Fluminense.

Renato Augustou chegou ao Fluminense no começo de 2024 sob a expectativa de disputar posição com Ganso, mas nunca conseguiu se firmar na equipe titular. Afinal, foram 35 partidas com um gol e uma assistência. Ele, portanto, foi importante na Recopa por sofrer pênalti no segundo tempo. Arias converteu e garantiu o título sobre a LDU, no Maracanã.

O jogador, aliás, entrou em campo no empate com o Juventude por 1 a 1, no último domingo, no Alfredo Jaconi. Ele entrou na reta final da partida e atuou como falso 9 e novamente não conseguiu render na partida. Este foi o quarto jogo dele no ano. Ele, aliás, sofreu uma lesão no ombro no começo da temporada e precisou fazer cirurgia.

Fim da carreira em 2025?

No fim de 2024, quando estava de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, Renato Augusto foi assistir a um jogo da NBA e afirmou que pretendia encerrar a carreira no Fluminense ao fim de 2025.

“Provavelmente, sim (fico no Fluminense). Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal”, declarou o jogador na ocasião.

