Seleção: dupla do Botafogo está em pré-lista de Carlo Ancelotti

Dois jogadores do Botafogo podem pintar na Seleção Brasileira nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus estão na pré-lista do novo técnico do time pentacampeão mundial, Carlo Ancelotti.

No dia 26 deste mês, Ancelotti anuncia, enfim, os 23 jogadores que vão representar o Brasil nos primeiros dois jogos do técnico italiano na Seleção.

Veterano, Telles tem 23 jogos pela Seleção Brasileira e uma Copa do Mundo (2022) na carreira. Jesus, por sua vez, só chegou à equipe verde e amarela quando passou a jogar pelo Botafogo, na segunda metade de 2024. Ele tem quatro partidas na Canarinho.

Ancelotti estreia pela Seleção Brasileira no dia 5 de junho, contra o Equador, em Quito. No dia 10 de junho, o treinador europeu debuta como mandante, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil está na quarta colocação, com 21 pontos.

