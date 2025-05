Vasco x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do triunfo sobre o Fortaleza, o Vasco vira a chave para disputar uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças , nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), com o Operário-PR, em São Januário. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 1 a 1, em Ponta Grossa. Quem vencer avança às oitavas de final, mas se persistir em um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Agora, o Cruz-Maltino chega com um novo comandante, visto que Fernando Diniz irá para seu terceiro jogo à beira do campo. No duelo do dia do trabalhador, o interino Felipe Loureiro foi quem comandou a equipe.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (20) terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Vasco

Na busca pela classificação, o Cruz-Maltino não deve contar com o quarteto Payet, Lucas Freitas, Estrella e David, que seguem de fora por causa de suas respectivas lesões. O francês, por sua vez, pode retornar no clássico com o Fluminense no sábado, visto que Coutinho está suspenso. Antes de enfrentar o time paranaense, a equipe carioca eliminou União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambos pelo mesmo placar de 3 a 0.

Como chega o Operário-PR

O Fantasma vem de três triunfos consecutivos após o jogo de ida e chega com moral para sonhar com a classificação às oitavas de final do torneio. Nesse sentido, o técnico Bruno Pivetti não terá Jean Lucas, Pedro Lucas e Cristiano, que estão fora de combate, todos no departamento médico. Por fim, nas fases anteriores, a equipe bateu o Humaitá, nos pênaltis, por 3 a 1 após empate sem gols no tempo regulamentar e despachou o Tombense por 1 a 0.

VASCO X OPERÁRIO

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de volta)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: terça-feira, 20/05/2025, às 19h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

OPERÁRIO: Elias; Thales, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Allano e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

