Atlético-MG: trio sente incômodo após clássico e pode virar desfalque

O técnico Cuca pode ter problema para escalar o Atlético nas próximas partidas. Afinal, três jogadores sentiram incômodos após o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo. Assim, Hulk, Guilherme Arana e Gabriel Menino são dúvidas contra o Maringá, na próxima quarta-feira (21), no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Hulk afirmou que sentiu um incômodo no adutor ainda no aquecimento e atuou no sacrifício. O atacante ficou os 90 minutos em campo e acredita que não terá problema para atuar pelo Galo.

“Estava bem no aquecimento. No último chute que eu dei, pesou um pouco o adutor, do nada. Joguei um pouquinho no sacrifício, mas não agravou, o que é mais importante. É importante já focar agora para recuperar a parte física no geral, não só o adutor, para pensar já no jogo da Copa do Brasil, na quarta-feira”.

Já Guilherme Arana retornava de lesão justamente no clássico e ficou apenas 16 minutos em campo, quando voltou a sentir um incômodo na perna direita. Ele deixou o campo para não agravar o problema.

“Foi a mesma região, mas não foi a mesma lesão. Era uma coisa que a gente já tinha conversado. Eu com a comissão, com os médicos. E como falei, esse clássico, principalmente para mim, envolve muitas coisas. Queria estar dentro de campo. Queria voltar aqui mais uma vez e auxiliar na equipe. Felizmente, meu corpo avisou e eu solicitei para sair até mesmo para não piorar e não ter que ficar esse tempo todo parado”.

Arana diz que não houve precipitação em volta ao Atlético

Após a partida, o lateral-esquerdo negou que sua volta contra o Cruzeiro tenha sido precipitada.

“Eu já vinha enchendo saco para voltar contra o Fluminense. Optaram para dar uma segurada para fortalecer a perna. Estava me sentindo muito bem, atingindo as velocidades para jogar. A responsabilidade é minha. Não foi nada apressado. Eu estava me sentindo bem. Sempre tem risco de sentir dor. E foi isso que aconteceu”.

Substituto de Arana no clássico, Gabriel Menino também retornava de lesão e levou um pisão no tornozelo. Dessa maneira, precisou deixar o campo.

O trio foi avaliado pelo departamento médico do Atlético nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após o clássico. Guilherme Arana e Gabriel Menino ficaram na fisioterapia.

