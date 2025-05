Cuiabano se aproxima de clube da Premier League

Valorizado e com grande projeção internacional, o lateral-esquerdo Cuiabano pode deixar o Botafogo em breve. Especialista no mercado internacional de transferências, o jornalista italiano Nicolò Schira publicou, nesta segunda-feira (19), que o defensor chegou a um “princípio de acordo” com o clube da Premier League, a elite do Campeonato Inglês. A janela internacional de transferências abre no próximo mês.

Cuiabano assinaria com os britânicos um contrato até 2030, acrescenta Schira.

Quem quiser levar o arisco lateral que vive fase de ala deverá pagar 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) ao Mais Tradicional. No início de 2025, o clube que chegou mais próximo a esta cifra foi o Fenerbahçe, da Turquia. Os otomanos ofereceram 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) pelo jogador do Botafogo.

Curiosamente, de acordo com a mídia inglesa, o Brighton teve duas ofertas recusadas. Os britânicos ofereceram 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus, números rechaçados pelo Alvinegro.

Em 2024, scouts de clubes da Itália e da Espanha estiveram no Brasil para observá-lo. No mesmo ano, os ingleses também sondaram o lateral-esquerdo do Botafogo cujo contrato vai até dezembro de 2027.

A ideia do Botafogo é liberá-lo por um valor maior do que investido pelo jogador de 22 anos. No caso de Cuiabano, R$ 8 milhões para tirá-lo do Grêmio, em 2024. Portanto, não será difícil.

Nesta temporada, Cuiabano soma dois gols e três assistências em 19 partidas com a camisa alvinegra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.