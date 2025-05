Marta é eleita a melhor jogadora da história pela IFFHS

Marta foi eleita a maior jogadora da história do futebol feminino pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O anúncio feito nesta segunda-feira (19), com a divulgação do ranking das dez melhores de todos os tempos, também colocou Messi como melhor de todos os tempos no masculino.

Mesmo com domínio das jogadoras dos Estados Unidos na lista, o primeiro lugar ficou com a brasileira. Aitana Bonmatí, atual melhor do mundo, aparece na décima colocação.

IFFHS ALL TIME TOP 10

more about this news visit: (https://t.co/n7iQp5MVzT) pic.twitter.com/9pmaMvvmUV — IFFHS (@iffhs_media) May 19, 2025

Além disso, Marta, que joga pelo Orlando Pride, nos EUA, voltou a aparecer na convocação da Seleção Brasileira. Ele vai integrar a equipe nos amistosos contra o Japão, marcados para os dias 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo.

No currículo, a brasileira soma três títulos de Copa América, duas medalhas de prata em Olimpíadas, um vice-campeonato mundial e dois ouros nos Jogos Pan-Americanos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.