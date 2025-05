Palmeiras decide manter Lomba e desiste de Gabriel Brando

O Palmeiras definiu a permanência de Marcelo Lomba até o fim do ano. Após semanas discutindo o futuro do jogador, as partes decidiram pelo cumprimento do contrato, válido até dezembro de 2025. Dessa forma, o Alviverde também encerrou as negociações pelo goleiro Gabriel Brando, do Grêmio.

Afinal, a contratação do goleiro do Grêmio estava condicionada a uma possível saída de Marcelo Lomba. Sem espaço no time, o jogador desejava respirar novos ares. Aliás, uma transferência para o Fluminense chegou a ser discutida, mas as partes decidiram cumprir o vínculo, segundo o “ge”.

O Fluminense buscava mais um goleiro experiente para ser opção na reserva de Fábio. Atualmente o Tricolor das Laranjeiras conta com jovens como Victor Eudes e Marcelo Pitaluga na reposição. Entretanto, Lomba é visto como pela importante no elenco. Internamente, o Palmeiras classificou o goleiro como “grande profissional”.

Marcelo Lomba, de 38 anos, chegou ao Palmeiras em 2022. Consolidado como segunda opção, o reserva de Weverton soma 24 partidas com a camisa alviverde. Revelado no Flamengo, o goleiro também já teve passagens por Bahia, Ponte Preta e Internacional.

