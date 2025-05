Kaká se diz pronto para trabalhar com Ancelotti na Seleção Brasileira

Ancelotti foi técnico do Kaká no melhor momento da carreira do brasileiro - (crédito: Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

Eleito melhor do mundo em 2007, Kaká não descarta a possibilidade de integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, que passará a ser comandada por Carlo Ancelotti a partir de 26 de maio. A imprensa aponta o ex-jogador como possível nome para atuar ao lado do treinador italiano e ele se diz pronto para a função.

LEIA MAIS: Liverpool tenta contratação de jogador que estava na mira do Real Madrid

“Se a Seleção achar que posso ajudar de alguma forma, acho que estou pronto. Me aposentei em 2017 e, desde então, venho me preparando. Fiz cursos de gestão no futebol em Harvard, nos Estados Unidos, e também um curso de treinador na CBF. Tenho experiência na Seleção, em Copa do Mundo. Se surgir a oportunidade, estou preparado para voltar a servir à Seleção”, disse Kaká em entrevista à Cazé TV.

Ancelotti comandou Kaká no Milan e no Real Madrid. Com o time italiano, conquistou títulos importantes, como a Champions e o Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.