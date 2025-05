Klopp está perto de assumir time italiano

Uma notícia de última hora movimentou o futebol italiano nesta segunda-feira (19). De acordo com informações do jornal ‘La Stampa’, a Roma chegou a um acordo com o técnico Jürgen Klopp, que deve assumir o comando da equipe após a saída de Claudio Ranieri.

Segundo o jornal, Klopp deu o “sim” definitivo ao presidente Dan Friedkin às 22h57 do último domingo (18). O treinador alemão está fora dos gramados desde que deixou o Liverpool, em 2024, e vinha atuando como consultor do grupo Red Bull.

Dessa maneira, caso se confirme a contratação, Klopp vai retornar ao banco de reservas após nove temporadas e meia à frente do Liverpool, clube com o qual conquistou títulos importantes como a Champions, Mundial de Clubes e Premier League. Antes de se destacar no futebol inglês, ele treinou o Mainz e o Borussia Dortmund, na Alemanha.

O ‘La Stampa’ também afirma que Klopp já está envolvido nas decisões sobre contratações para a próxima temporada. O objetivo da Roma é claro: voltar ao topo da Série A, onde não conquista um título desde 2001.

Além disso, Claudio Ranieri, que saiu da aposentadoria para salvar a equipe do rebaixamento e colocá-la na briga por uma vaga na Champions, deve continuar no clube como consultor e ajudar Klopp em sua adaptação ao futebol italiano.

