Clubes fazem série de exigências à futura nova gestão da CBF

A crise na CBF ganhou um novo capítulo. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (19), os clubes da Libra e Liga Forte União que não apoiam o futuro presidente da entidade fizeram uma série de exigências à futura nova gestão. Afinal, o candidato Samir Xaud, que deve ser eleito, não obteve apoio de 30 das 40 equipes que integram o colégio eleitoral do pleito.

Os clubes exigiram a criação da Liga e mudanças no estatuto da CBF, como alteração no processo eleitoral e obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da entidade. Afinal, Samir Xaud conseguiu o apoio de 25 federações e 10 clubes, e será candidato único. Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista, não conseguiu número de assinaturas suficientes para disputar o pleito.

Além disso, os clubes cobraram outras medidas. Entre elas, a profissionalização da arbitragem, participação na aprovação do calendário do ciclo de 2026 a 2030 e estabelecimento de regras do fair-play financeiro. Aliás, também pediram mais apoio financeiro às Séries B, C e D, assim como ao futebol feminino.

Exigências dos Clubes:

Alteração do processo eleitoral , especialmente no que se refere ao peso dos votos; Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes Alteração das regras de governança , dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino Estabelecimento de regras de Fair Play Financeiro

Xaud: rejeitado pela maioria dos Clubes

Samir Xaud conseguiu apoio apenas do Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda. Muitos desses clubes estavam neutros. O Vasco foi o primeiro a apoiar o candidato de Roraima. A rejeição e a tentativa de apoio unânime a Reinaldo Carneiro Bastos não agradou em São Januário. Afinal, não via um diálogo com o presidente da federação paulista.

Após apresentar ideias superficiais como mudanças de calendário e investimento em arbitragem, outros clubes como Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Volta Redonda também deram voto de confiança em Xaud. Se por um lado o roraimense não teve apoio da maioria dos clubes, obteve 25 de 27 assinaturas possíveis entre as federações (exceto a sua de Roraima e São Paulo).

Como funciona as eleições da CBF

As eleições na CBF dão peso maior às federações, tanto na inscrição de chapas, quanto na contagem de votos. Aliás, os clubes da Libra e Liga Forte União cobraram alteração no estatuto no que se refere ao peso dos votos. Para concorrer, é necessário ter o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Portanto, Samir Xaud foi o único candidato que conseguiu inscrever chapa. Afinal, como obteve 25 de 27 assinaturas possíveis de federações, inviabilizou a participação de Reinaldo Carneiro Bastos, que até tinha maioria dos clubes ao seu lado. No pleito, times da Série A tem peso 2, e as equipes da Série B tem peso 1. As federações tem peso triplicado.

