Crystal Palace x Wolves: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 37ª rodada da Premier League, Crystal Palace e Wolves se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres. Os Eagles vivem momento mágico após conquistarem a FA Cup em cima do Manchester City, consolidando o primeiro título oficial do clube. No Campeonato Inglês, ocupam a 12ª posição da tabela, com 49 pontos, enquanto o Wolverhampton aparece em 14º lugar, somando 41. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e no streaming Disney+.

Como chega o Crystal Palace

Os donos da casa chegam embalados após a grande vitória sobre o Manchester City, no último final de semana, que garantiu a conquista da FA Cup – o primeiro título oficial da clube. No Campeonato Inglês, vem de vitória sobre o Tottenham por 2 a 0 fora de casa. Para a próxima partida, o técnico Oliver Glasner não poderá contar com Cheick Doucore e Chadi Riad. Além disso, o meia Adam Wharton é dúvida para o duelo.

Como chega o Wolves

Os Lobos garantiram a permanência na elite do Campeonato Inglês após boa sequência sob o comando do técnico Vitor Pereira. Porém, o time treinado pelo português vem de duas derrotas consecutivas no torneio – para o City e para o Brighton. A última, aliás, aconteceu dentro do Molineux Stadium. Para a partida, o Wolves tem uma lista de desfalques: Sam Johnstone, Terson Mosquera, Enso González e Sasa Kalajdzic. Hwang Hee-Chan é dúvida.

CRYSTAL PALACE X WOLVES

Premier League – 37ª rodada

Data-Hora: 20/05/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Selhurst Park, Londres (ING)

CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr, Jean Mateta e Eberechi Eze. Técnico: Oliver Glasner

WOLVES: José Sá; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, João Gomes, André, Ait Nouri; Bellegarde, Munetsi e Matheus Cunha. Técnico: Vítor Pereira

Árbitro: David Webb

Assistentes: Matthew Wilkes e Marc Perry

VAR: Chris Kavanagh

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.