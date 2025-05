São Paulo atrasa pagamento por Ruan e vê negociação por permanência complicar

Ruan tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o meio do ano - (crédito: Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

O São Paulo viu a negociação pela permanência do zagueiro Ruan se complicar. O Tricolor atrasou uma parcela de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, da parcela de empréstimo com a Sassuolo, da Itália. Com isso, as conversas por uma negociação emperraram.

O atraso deixou os italianos muito irritados. A parcela deveria ter sido paga em março. Com sua ausência, as conversas pelo prolongamento do vínculo ficaram mais complexas. Mesmo com os problemas, o São Paulo tenta convencer os italianos a seguir com a negociação e tenta realizar o pagamento o quanto antes.

Ruan possui contrato com o Tricolor até o meio do ano. O zagueiro ganhou mais oportunidades nesta temporada, virou titular e já atuou em 14 jogos. O São Paulo tenta a renovação do empréstimo para, no ano que vem, com as contas mais equilibradas, tentar adquirir o jogador. Mesmo caso do meia Marcos Antônio.

