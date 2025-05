Amazonas e Voltaço ficam no empate e seguem no Z4 da Série B

Volta Redonda e Amazonas ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 19/5. O jogo foi pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro e ocorreu no Raulino de Oliveira, casa do Voltaço. O time amazonense saiu na frente com Luan no primeiro tempo. Mas os donos da casa — com um a mais desde o início do segundo tempo, quando o autor do gol, Luan, foi expulso — foram melhores o jogo inteiro. Tiveram um gol anulado, mandaram duas bolas na trave e, nos acréscimos, empataram com Matheus Lucas.

Assim, o Amazonas segue sem vencer na Série B e continua na lanterna, com 4 pontos. O Volta Redonda tem 6 pontos e também segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Como foi o empate entre Volta Redonda e Amazonas

O Volta Redonda foi dominante no primeiro tempo, insistindo nas jogadas aéreas, mas sem sucesso nas finalizações. O Amazonas, bem postado na defesa, aproveitou uma das poucas chances que teve. Após escanteio cobrado pela esquerda, a zaga do Voltaço ficou parada e permitiu que Luan, livre na área, cabeceasse para o gol aos 25 minutos.

No segundo tempo, o panorama não mudou: o Volta Redonda seguiu em cima e ainda teve a vantagem numérica, após a expulsão de Luan, que cometeu uma falta violenta — carrinho por trás na sua intermediária ofensiva. Mesmo assim, o Amazonas resistiu. O Voltaço tentou de tudo, teve um gol de Hyoran anulado (por toque de mão), e viu Lucas e Rayan acertarem a trave, mas a bola teimava em não entrar. Isso até os acréscimos, quando após confusão na Área, Matheus Lucas deixou tudo igual. O lance foi definido pelo VAR, já que o auxiliar inicalmente marcou impedimento, desfeito quando o árbitro viu o vídeo.

8ª rodada da Série B do Brasileiro

Sexta-feira (15/5)

Ferroviária 1×1 Guarani

Sexta-feira (16/5)

Chapecoense 2×1 Cuiabá

Sábado (17/5)

Operário-PR 3×0 Botafogo-SP

Vila Nova 2×1 Athletico-PR

Athletic-MG 0x2 Novorizontino

Domingo (18/5)

Atletico-GO 1×1 Remo

CRB 1×0 Criciúma

Paysandu 0x0 Goiás

Segunda-feira (19/5)

Volta Redonda 1×1 Amazonas

Coritiba x América-MG – 21h35

