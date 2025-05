Canobbio passa por cirurgia na face e deve voltar no Mundial

O atacante Canobbio passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação em casa. Afinal, o jogador do Fluminense sofreu uma fratura no osso zigomático no lado esquerdo da face durante a partida contra a Unión Española, do Chile, no último dia 14, pela Sul-Americana. O procedimento bocomaxilofacial foi bem sucedido.

“Fala, pessoal! Obrigado pelas mensagens e carinho! Estou bem! Voltarei mais forte! Vence o Fluminense”, publicou o jogador.

Canobbio realizou a cirurgia no último sábado (17). Contudo, o atacante uruguaio foi liberado e iniciou o tratamento em casa. Por ora, é necessário ficar em repouso. Existe a expectativa de que o jogador volte aos treinos no fim do mês. Dessa forma, ficaria à disposição para o Mundial de Clubes. Mas será necessário utilizar uma máscara.

Canobbio chegou ao Fluminense no início deste ano. O uruguaio, de 26 anos, é o vice-artilheiro do time com seis gols marcados, além de duas assistências. O Tricolor desembolou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) pela contratação. Assim, ele se tornou o reforço mais caro da história do clube.

Serna ganha oportunidade

Sem Canobbio à disposição, o técnico Renato Gaúcho optou por Kevin Serna no empate por 1 a 1, domingo (18), diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. Contudo, o colombiano sofreu um corte na perna esquerda no segundo tempo. O VAR, no entanto, não recomendou revisão do lance.

Além de Serna, o treinador tricolor ainda conta com Keno e Riquelme, que se recuperou de lesão. Assim, pode fazer novos testes no time. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), contra a Aparecidente, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Time de Guerreiros venceu por 1 a 0, no Maracanã.

