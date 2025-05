Inter e Palmeiras empatam em jogo de quatro gols no Brasileirão Feminino

Em jogo de quatro gols e reviravoltas, Inter e Palmeiras empataram por 2 a 2, nesta segunda-feira (19), no Sesc Campestre, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Afinal, as Palestrinas saíram na frente do placar com Amanda Gutierres, mas as Gurias Coloradas buscaram a virada com Bruna Benites e Belén Aquino. Por fim, o time paulista buscou o empate com Andressinha.

O jogo começou animado em Porto Alegre. Logo aos dois minutos, o Palmeiras abriu o placar com Amanda Gutierres. O Internacional, no entanto, não se abateu e reagiu rápido. Bruna Benites, de cabeça, empatou aos 13. Assim, a partida permaneceu equilibrada com chances dos dois lados, mas o placar não mudou até o intervalo.

Já a etapa final começou com o Internacional tomando a iniciativa. Assim, as Gurias Coloradas viraram com Belén Aquino, aos quatro minutos. O Palmeiras, no entanto, empatou aos sete, com Andressinha. O time alviverde ainda criou melhores chances até o apito final, mas não conseguiu desempatar a partida.

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e ocupa o terceiro lugar. Já o Internacional, por sua vez, é o 12º colocado, com 11. As Gurias Coloradas voltam a campo na próxima quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, enquanto as Palestrinas recebem o Cruzeiro, no mesmo dia, às 16h, em São Paulo.

