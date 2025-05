Barcelona se aproxima de renovação com Yamal

O Barcelona está cada vez mais perto de renovar o contrato de Lamine Yamal. Afinal, o jogador vai completar 18 anos no dia 13 de julho e poderá assinar o seu primeiro contrato profissional sem limitações. Atualmente, a joia espanhola ainda cumpre o acordo firmado quando completou 16 anos. O presidente do clube catalão Joan Laporta deu detalhes sobre a situação.

“A renovação está sendo trabalhada e parece que tudo vai dar certo. Lamine (Yamal) é um grande jogador e uma pessoa extraordinária, além de mais maduro. Sempre é preciso que (a renovação) corresponda à importância que o jogador tem, independentemente da idade. Ele (Yamal) precisa de um tratamento especial”, disse Laporta em entrevista à “TV3”.

A Fifa permite que um jogador assine contrato profissional apenas com 16 anos. Contudo, só pode assinar por três anos. Portanto, quando completar 18 anos, estará em condições de assinar um vínculo sem limitação de tempo. O Barcelona, por sua vez, sabe da joia que possui e pretende valorizá-lo, além de planejar o seu futuro no clube.

“Um jogador que explodiu assim, tem que receber um cuidado especial. Ele está fora do padrão. É necessário alinhar os interesses de Lamine (Yamal) com os do clube. Acredito que vamos conseguir. Esperamos que haja compreensão de todas as partes. As sensações são boas. Ele é catalão, culé (apelido dos torcedores do Barcelona) até a medula e se sente identificado. Acho que está bem aconselhado”, completou.

Temporada de Bola de Ouro

Lamine Yamal debutou com apenas 16 anos. Em sua primeira temporada profissional, levou a Espanha ao título da Eurocopa de 2024, foi eleito o melhor jovem sub-21 do mundo e também ficou em oitavo lugar na Bola de Ouro. Contudo, viveu uma temporada ainda melhor em 2024/25, levando o Barcelona ao título do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e uma semifinal da Liga dos Campeões.

Além dos títulos, Yamal colaborou com 18 gols e 25 assistências em 54 partidas. Tudo isso com apenas 17 anos. Portanto, a joia espanhola chegará forte na briga pela Bola de Ouro de 2025. Contudo, é ameaçado por nomes como Raphinha, seu companheiro de equipe, que fez 34 gols e 25 assistências em 56 jogos.

