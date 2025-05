Amistoso entre Santos e RB Leipzig tem horário e transmissão confirmada

O amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig já está com tudo definido. A partida será realizada na próxima quarta-feira (28), às 18h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e terá transmissão pelo canal SporTV para todo o Brasil.

A partida amistosa faz parte da turnê internacional do clube alemão. Com a temática “Tamo Junto Brasil”, o confronto busca compartilhar experiências e levar o espírito da Bundesliga para outros lugares do mundo. Além disso, o Leipzig tenta se popularizar junto com a marca austríaca.

Atualmente, o Santos ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas cinco pontos. Por conta disso, Cléber Xavier ainda não sabe qual time utilizará na partida. O amistoso acontece entre as partidas contra Vitória, fora de casa, e Botafogo, na Vila Belmiro. Há a expectativa de que Neymar possa atuar por alguns minutos contra os alemães.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.