Garro inicia transição física e realiza trabalho parcial com resto do elenco do Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (19) após a vitória no clássico contra o Santos. O elenco alvinegro agora trabalha com foco no duelo contra o Novorizontino, na próxima quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A grande novidade do treino desta segunda foi a presença do meia Rodrigo Garro. O argentino avança na recuperação e iniciou o trabalho de transição física, realizando atividades parciais junto com o elenco alvinegro.

Garro iniciou trabalho de transição junto ao departamento de preparação física e atividades parciais com o elenco! 8??????????#VaiCorinthians pic.twitter.com/SlVKRausPj — Corinthians (@Corinthians) May 19, 2025

Garro está afastado do elenco há quase dois meses. O argentino teve uma lesão tendinopatia patelar no joelho direito. O último jogo do meia aconteceu na conquista do título Paulista do Corinthians, no dia 27 de março, no clássico contra o Palmeiras.

Na atividade, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava. Já o resto do elenco treinou no gramado junto com Dorival Júnior, com exercícios de campo reduzido e de cobranças de falta.

