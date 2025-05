Coritiba vence e dá um salto na tabela da Série B

Coritiba e América-MG fizeram jogo emocionante na noite desta segunda-feira, 19/5, fechando a 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Muitas chances de gol, os dois goleiros fazendo grandes defesas e, no fim, vitória dos donos da casa. Sebastián Gómez, no primeiro tempo, fez o golaço que definiu o triunfo por 1 a 0 em casa, no Couto Pereira, em Curitiba, que recebeu pouco mais de 13 mil torcedores.

O resultado leva o Coxa ao 7º lugar, com 13 pontos, apenas dois atrás do primeiro time dentro da zona de acesso (G4), o CRB. Mas o América parou nos dez pontos e está no meio da tabela, em 14º lugar.

Coritiba na frente com golaço

O Coelho mineiro, mesmo fora de casa, foi um time muito ofensivo. Quase marcou aos dois minutos com William Bigode. Porém, o veterano mandou para fora quando estava livre. Aliás, o goleiro do Coxa, Pedro Morisco, voltando ao time, fez pelo menos três belas defesas no primeiro tempo. Contudo, o Coxa foi mais feliz ao fazer um golaço aos 22. Sebastián Gómez recebeu fora da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu para marcar um gol espetacular. Sem chance para Matheus Mendes. O Coxa quase ampliou em cabeçada de Gustavo Coutinho, mas ainda pediu um pênalti (bola na mão do zagueiro do Coelho na área), que o juiz e o VAR não consideraram.

Goleiro garante a vitória do Coxa

No segundo tempo, o Coxa recuou para buscar contra-ataques, mas não foi feliz nos arremates. O Coelho, por sua vez, foi muito perigoso. Porém, em pelo menos em cinco oportunidades, o goleiro Pedro Morisco, o melhor em campo, defendeu. Assim, garantiu a vitória do Coritiba. Não por acaso foi ovacionado pela torcida.

8ª rodada da Série B do Brasileiro

Sexta-feira (15/5)

Ferroviária 1×1 Guarani

Sexta-feira (16/5)

Chapecoense 2×1 Cuiabá

Sábado (17/5)

Operário-PR 3×0 Botafogo-SP

Vila Nova 2×1 Athletico-PR

Athletic-MG 0x2 Novorizontino

Domingo (18/5)

Atletico-GO 1×1 Remo

CRB 1×0 Criciúma

Paysandu 0x0 Goiás

Segunda-feira (19/5)

Volta Redonda 1×1 Amazonas

Coritiba 1×0 América-MG

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.