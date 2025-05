Lorran procura ‘falar no campo’ e deve receber nova chance no Flamengo

Lorran em treino pelo Flamengo na última segunda-feira, no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A novidade dos relacionados do Flamengo contra o Botafogo foi o meia-atacante Lorran. O jogador, que foi afastado do elenco principal e rebaixado para o sub-20, deve voltar a ganhar oportunidades no elenco profissional. Ele não chegou a entrar em campo, mas treinou normalmente na segunda-feira (19) com os demais atletas no Ninho do Urubu. Assim, ele pode aparecer entre os relacionados contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

O técnico Filipe Luís já deixou claro que ninguém tem vaga cativa no time do Flamengo. Com isso, Lorran é mais uma jogador que vai lutar por espaço dentro de campo. O treinador, novamente, utilizou a expressão “falar em campo” para garantir sequência.

“Lorran vem evoluindo, está jogando no sub-20, vem treinando muito bem pelo que o treinador do sub-20 vem me falando. Não é coincidência que vem evoluindo. Infelizmente como ele jogou quarta-feira, não conseguiu treinar comigo. Não me senti confortável em colocar porque não tem as dinâmicas de treino comigo. Eu o vejo na posição que jogou o Luiz Araújo hoje, para mim é a melhor posição dele”, disse, antes de finalizar.

“Depende dele (Lorran). Os jogadores têm que falar no campo. Não adianta ter nome, salário e idade. Para mim, é campo. Se tiver arrebentado no sub-20, eu quero colocá-lo. Se estiver mal, não vai jogar. Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique já ficaram no banco comigo. Quem estiver melhor, e o campo estiver falando, vai ter oportunidades. Para mim, não tem nome”, concluiu Filipe Luís.

Além das apresentações no sub-20, Lorran pode ganhar nova oportunidade por conta dos desfalques e calendário cheio do time. Allan, Pulgar, De la Cruz e Gonzalo Plata estão com problemas físicos. Além deles, Arrascaeta foi poupado no clássico para controle de carga. O clube, aliás, já iniciou a busca por reforços para evitar grande desgaste do elenco.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

A situação de Lorran no Fla

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Lorran chegou a quase acertar com o CSKA, da Rússia. Depois do negócio melar no último instante, ele retornou às divisões de base, porém não foi beem inscrito na Libertadores Sub-20. No entanto, ele participou da Copa Rio Sub-20 e também do Brasileirão da categoria. O jogador, aliás, chegou a ser deciviso em clássico que sagrou a vitória rubro-negra.

O clube teve um entendimento de que houve um erro de formação. Ou seja, um erro na transição da base para o profissional. Lorran, aliás, surgiu como uma das grandes joias do Fla nos últimos anos e chegou a ter boa sequência de jogos. Ele, porém, caiu de rendimento e passou a ficar de lado ainda com Tite. Ele sequer participou da pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo.

Em agosto do ano passado, o Flamengo aliás, renovou contrato do jovem até o fim de 2029. Agora, ele pode receber nova oportunidade para alavancar no clube.

