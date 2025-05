Lima volta a treinar com elenco e está perto de ficar à disposição do Fluminense

Lima em ação durante o treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O técnico Renato Gaúcho está perto de ganhar um reforço no Fluminense para a sequência da temporada. Trata-se de Lima, que deve ficar à disposição do comandante ainda nesta semana. Afinal, o meio-campista voltou a treinar com o restante do elenco e passa pelo processo de recondicionamento físico. Ele tentará participar do clássico com o Vasco, no sábado (24). A informação é do portal “ge”.

A tendência é que ele ainda fique de fora do duelo com a Aparecidense, nesta quarta-feira (21), em jogo da volta da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. O foco é trabalhar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e não queimar etapas para não ter qualquer novo problema físico neste processo de recuperação.

Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão na coxa direita durante um treinamento há cerca de 10 dias. Isso aconteceu antes da partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Na ocasião, ele apresentou um problema de grau 1.

De olho no duelo pela Copa do Brasil, o Tricolor terá mais um treino no Rio de Janeiro nesta terça-feira (20) antes de embarcar para a capital federal, Brasília.

Por fim, no jogo de ida, o Fluminense venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Keno. Assim, o time tem a vantagem do empate na volta para assegurar a vaga nas oitavas de final.

