Agora pela Copa do Brasil, Diniz deve repetir escalação do último triunfo do Vasco

Fernando Diniz conquistou sua primeira vitória à frente do Vasco da Gama - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco.)

Depois da vitória sobre o Fortaleza, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília). O adversário será o Operário-PR pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em São Januário. Assim, a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a escalação do triunfo por 3 a 0 sobre o Leão do Pici.

Dessa forma, o comandante não tem novos desfalques ou problemas para montar a escalação cruz-maltina. Quem pode reaparecer entre os relacionados. Isso porque o técnico deixou claro, na última coletiva, que o francês realiza trabalhos no campo com a preparação física e de forma parcial com o elenco.

Vale lembrar que Maurício Lemos retornou ao banco de reservas depois de um longo tempo fora de combate por uma fratura na costela e deve ficar como opção. Lucas Freitas, por sua vez, ainda está em fase de transição com o grupo, após a recuperação de uma lesão no pé direito.

O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. A informação é do portal “ge”.

Por fim, após o empate por 1 a 1 em Ponta Grossa, a equipe carioca avança às oitavas com qualquer triunfo nesta terça-feira (20). Em caso de um novo empate, a definição da vaga será nos pênaltis.

