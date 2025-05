Palmeiras segue plano à risca para chegar no ápice físico no Super Mundial

É difícil encontrar um clube no Brasil que viva uma fase melhor do que a do Palmeiras nesta temporada. Afinal, a equipe de Abel Ferreira lidera o Brasileirão, tem a melhor campanha da Libertadores e precisa de apenas um empate com o Ceará para avançar na Copa do Brasil. Contudo, o time segue completamente concentrado no Super Mundial e vem cumprindo à risca o plano para chegar 100% na competição.

A ideia do Palmeiras é ver o elenco chegar nos Estados Unidos no ápice técnico e físico. E o plano tem dado muito certo. Afinal, além de ver o departamento médico esvaziar, o Verdão obtém resultados importantes. No domingo (18), por exemplo, Abel Ferreira rodou o elenco e ainda assim venceu o RB Bragantino, pelo Brasileirão, em duelo direto pela liderança.

Para minimizar o risco de lesões, o Palmeiras tem feito rotação frequente nos 11 iniciais. Desde que mudou o esquema, no início de abril, foram 14 jogos e a escalação nunca foi repetida. O único que ainda está entregue ao DM é Bruno Rodrigues, que se recupera de duas cirurgias no joelho.

“Temos todos os dados, números e indicadores que mostram se podemos arriscar em algum atleta. No passado tivemos que arriscar, mas neste momento estamos tentando ser um pouquinho mais equilibrados, há alguns jogadores que não foram para convocatórias ou 11 iniciais para que cheguem no Mundial de Clubes todos preparados, disponíveis e todos podendo ajudar”, disse o auxiliar João Martins após o duelo contra o RB Bragantino.

Paulinho é o maior exemplo deste plano. Uma das principais contratações do Palmeiras na temporada, o atacante, que ainda não está 100% recuperado de uma cirurgia na canela, vem sendo colocado aos poucos nos embates para ganhar ritmo para o Mundial.

O calendário do Palmeiras até o Super Mundial

A estratégia até aqui foi pensada como uma espécie de pré-temporada com jogos para manter o ritmo, já que o Palmeiras não terá tempo para se preparar para o torneio. Contudo, o Palmeiras também terá mais quatro partidas antes de viajar para os Estados Unidos.

O Palmeiras terá o Ceará pela Copa do Brasil, o Sporting Cristal pela Libertadores, além de Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A estreia no Super Mundial será no dia 16 de junho, contra o Porto, de Portugal.

