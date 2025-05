Flamengo deve poupar titulares na Copa do Brasil devido ao intenso calendário

Em meio ao intenso calendário do futebol brasileiro, o elenco do Flamengo tem enfrentado o desgaste físico e mental. Com isso, o técnico Filipe Luís deve poupar titulares para o compromisso na Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

Como, no momento, disputa Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem sentido o peso de três competições simultâneas e fará ajustes no planejamento.

Afinal, o clássico contra o Botafogo aconteceu menos de 72 horas após a vitória em cima da LDU, pela Libertadores. Isso fez com que o comandante rubro-negro não pudesse utilizar Arrascaeta diante do Alvinegro.

Além disso, Bruno Henrique, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, De la Cruz e Luiz Araújo também sentem o peso do calendário. O uruguaio, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e ficará mais tempo longe dos gramados.

O Flamengo, então, irá reavaliar o grupo para saber quem tem condições de estar em campo e deve seguir o esquema de controle de minutagem. Danilo e Ayrton Lucas, então, são fortes candidatos a serem titulares. Desde o início da Copa do Brasil, o clube deixou claro que não terá um equipe específica no torneio, como acontece em outros torneios.

Entre os lesionados, estão De la Cruz, Allan, Pulgar e Plata. O uruguaio deve ser preparado para a disputa do Mundial de Clubes, no próximo mês, enquanto a dupla deve retornar na última rodada da Libertadores, contra o Deportivo Táchira, no Maracanã, na próxima semana.

