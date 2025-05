Acordo com Daniel Alves resultou em arrependimento de Neymar após saída do Barcelona

O mais recente episódio do podcast Neymar, produzido pelo UOL Esporte, expôs detalhes inéditos sobre a saída do atacante do Barcelona em 2017. Entre as revelações, a participação direta de Daniel Alves na decisão do ídolo santista à época. O conteúdo também trouxe à tona o arrependimento do jogador e os impactos dessa mudança em sua carreira, sob o prisma do empresário André Curry.

Uma conversa entre Neymar e Daniel Alves, durante o voo de retorno do casamento de Lionel Messi, ainda em 2017, praticamente sacramentou a ida do craque ao PSG. André Curry, que representava o Barcelona na ocasião, revelou uma proposta do ex-lateral para que os dois se transferissem juntos a Paris.

“Ele se sentia isolado no Barcelona e decidiu aceitar a proposta”, contou o agente.

Apesar de alertas do próprio Cury, do pai e de outros atletas do clube espanhol, o camisa 10 optou por encerrar seu ciclo na Catalunha. A negociação foi concluída em agosto daquele ano por 222 milhões de euros, tornando-se a mais cara da história do futebol até então.

Arrependimento precoce

O podcast ainda abordou sinais de arrependimento por parte do jogador poucos meses após sua chegada a Paris. Segundo relato de Curry, o craque teria chorado em um cassino de Barcelona ao recordar a decisão: “Era muito novo. Errei”. O empresário disse que tentou fazer o atacante reconsiderar a saída, mas não teve tempo.

Embora tenha sido recepcionado com festa, inclusive com projeções na Torre Eiffel, o astro passou a enfrentar um cenário de dificuldades físicas e emocionais. Lesões recorrentes e crises de imagem prejudicaram seu rendimento e consolidaram o sentimento de frustração.

Fracasso do “protagonismo” de Neymar

A ida para o PSG representava a chance de liderar uma nova era no futebol europeu, mas a expectativa rapidamente se desfez. O jogador enfrentou sua primeira grave lesão em fevereiro de 2018, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito. A partir dali, os longos períodos no departamento médico se tornaram frequentes.

Para se ter uma ideia, o atacante jamais ultrapassou a marca de 31 partidas entre as temporadas de 2018 a 2023.

Aliás, mesmo com destaque pontual na campanha da Liga dos Campeões de 2019/20, quando conduziu o PSG à final, o atacante viveu um período instável, tanto esportiva quanto pessoalmente. Festas em meio a tratamentos e episódios de imagem controversa, como a agressão a um torcedor e denúncias de violência sexual — posteriormente arquivadas — alimentaram ainda mais o desgaste público.

Mudança de Neymar para Arábia

As recorrentes lesões também o fizeram perder espaço na Seleção Brasileira. Em 2019, o técnico Tite retirou sua braçadeira de capitão e causou um burburinho à época. O atacante também chegou à Copa do Mundo de 2022 longe do auge físico, mas conseguiu destaque diante da Croácia — que terminou com a eliminação brasileira nos pênaltis.

No ano seguinte, o PSG já não incluía o jogador em seus planos. Rumores sobre possível retorno ao Barcelona ou ida ao Real Madrid não avançaram, e o brasileiro acabou transferido para o Al Hilal, da Arábia Saudita, em agosto de 2023. O atacante deixou o clube sem sequer completar 10 jogos.

Reflexos do “trato” com Daniel Alves

O episódio cinco do podcast recebe o título “O Príncipe que Não Quis Ser Rei”, numa referência à oportunidade perdida de continuar no Barcelona e se consolidar como herdeiro natural de Lionel Messi. Conforme análise do UOL, o “trato” feito com Daniel Alves, ainda que amistoso, se tornou um divisor de águas com consequências profundas para o planejamento da carreira do jogador.

Por fim, André Cury conclui que o craque “foi convencido a sair por um laço de amizade, mas carregou o peso dessa escolha desde então”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.