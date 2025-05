Corinthians quer contar com Garro antes de pausa para o Super Mundial

O Corinthians deseja ter o retorno de Rodrigo Garro antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. O argentino avançou em sua recuperação e iniciou o trabalho de transição física, realizando atividades parciais junto com o elenco alvinegro. Ele se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito que o afasta há quase dois meses dos gramados.

Garro jogou pela última vez na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, dia 27 de março. Desde então, iniciou o tratamento para tratar das dores no joelho direito. Contudo, para conseguir dar uma impulsionada antes da pausa, o técnico Dorival Júnior espera contar com o argentino em ao menos duas partidas antes da pausa.

“O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, praticamente iniciando essa transição, é um fato importante, confiamos que recupere o mais rápido possível. Quem sabe possamos tê-lo por duas partidas antes da virada da Data Fifa quanto da parada para o Mundial”, disse Dorival.

Antes da pausa para o Super Mundial, o Corinthians terá mais cinco partidas. Afinal, o Timão terá o Atlético-MG, Vitória e Grêmio, pelo Brasileirão, o Novorizontino pela Copa do Brasil e o Huracán, pela Copa Sul-Americana. Estes dois últimos jogos com cunho decisivo para o Alvinegro avançar para a próxima fase das competições.

Corinthians pode ter concorrência por vaga

Assim, o técnico Dorival Júnior entende que Rodrigo Garro terá papel decisivo para as pretensões do Corinthians na temporada. Em sua ausência, Igor Coronado vem sendo escalado como titular e pode ter que brigar pela vaga, quando o argentino retornar.

